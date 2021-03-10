Завтра на Україну налетить штормовий вітер, вночі вдарить мороз до -14° - синоптик

Штормовий вітер можливий на заході та в Приазов'ї.

У західних областях очікуються сильні пориви вітру / Фото REUTERS

Завтра, 11 березня, антициклон Luitgard відганятиме вологі хмари й тимчасово блокуватиме потужний циклонічний процес, який наближається разом із атмосферними фронтами з північного заходу Європи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"У п'ятницю, 12 березня, потужна циклонічність принесе в Україну ускладнення погоди з опадами та сильним вітром. Але завтра опадів не очікується", - написала синоптик.

Температура повітря вночі опускатиметься до морозів, очікується -4°...-9° градусів, на сході, північному сході, місцями у центральних областях -9°...-14° градусів, на заході близько нуля.

Вдень у четвер передбачається від -3° до +3°. у західній частині потепліє до +4°...+7°.

Штормовий вітер можливий на заході та в Приазов'ї.

У Києві 11 березня буде без опадів. Найближчої ночі -4°...-6°, на околицях може й нижче, завтра вдень 0°...+2°.

Потепління у березні: прогноз від Укргідрометцентру

Ближче до вихідних холодний атмосферний фронт піде з України. З 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.

"Починаючи приблизно з 12-13 березня буде чергова хвиля тепла, температура сягне +7 градусів. Можна сказати, що буде відносно тепла погода. Вночі близько 0 градусів, вдень-стабільний плюс", - розповів Мурмило.

Водночас він додав, що вдень йтимуть дощі, а вночі - сніг.

Синоптик попередив, що на ранню весну очікувати не слід. Найімовірніше, березень буде досить типовим, а значить, мінливим і переважно прохолодним.