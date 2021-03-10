"Справжньої весни не видно": в Укргідрометцентрі розповіли, чи варто чекати на потепління у березні

Вдень йтимуть дощі, а ночами - сніг.

За словами синоптика, українцям можна не сподіватися на ранню весну / Фото ua.depositphotos.com

Ближче до вихідних холодний атмосферний фронт піде з України. З 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.

Про це заявив провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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"Починаючи приблизно з 12-13 березня буде чергова хвиля тепла, температура сягне +7 градусів. Можна сказати, що буде відносно тепла погода. Вночі близько 0 градусів, вдень-стабільний плюс", - розповів Мурмило.

Водночас він додав, що вдень йтимуть дощі, а вночі - сніг.

"Відповідно, тепло буде відносним. За температурою буде начебто тепло, але за рахунок мрячних опадів цього тепла відчуватися не буде", - зауважив синоптик.

Синоптик попередив, що на ранню весну очікувати не слід. Найімовірніше, березень буде досить типовим, а значить, мінливим і переважно прохолодним.

"Справжньої весни поки не видно. Березень тим і відрізняється, що при відносному теплі, коли сніг вже не буде затримуватися надовго і буде швидко танути, дружної весни очікувати рано", - повідомив Мурмило.

Синоптик зазначив, що на півдні і на сході ймовірність серйозного потепління вище. Але воно, можливо, прийде тільки у другій половині місяця.

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