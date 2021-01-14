Україну накриє холод: синоптик дала прогноз на завтра та назвала нову дату послаблення морозів
До кінця тижня похолодання посилиться до нічних -23°.
15 січня повітряна маса арктичного походження принесе в Україну справжні морози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Українців попередили про сильний мороз: температура впаде до -21°
Вже найближчої ночі температура повітря знизиться до -5°...-12°, найхолодніше - у північній частині, на сході очікується -3°...-7°, у південній частині -1°...-4°.
Завтра вдень буде вже також холодно. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4°...-11°, на півдні ще затримаються вищі градуси, 0°...-3°. На дорогах - ожеледиця. Очікується сніг.
Надалі, до кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15°...-23°, вдень очікується -10°...-15°.
У Києві п'ятниця буде холодною. Очікується -10°...-12°. Вихідними та на початку наступного тижня, на Водохреще, морози в столиці зміцніють до нічних -15°...-20°.
Синоптик стверджує, що послаблення морозів очікується з 21 січня.
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