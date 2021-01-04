Синоптик назвала області, які завтра накриє дощами
Також завтра очікується досить туманна погода.
Циклон на ім'я Ahmet у вівторок, підійде до України з південно-західного боку Європи. Тому завтра опади передбачаються у західних областях України, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, ввечері у Житомирській, Київській та Черкаській областях. На решті території України без суттєвих опадів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
В Україні вдарять морози і піде сніг: прогноз погоди на тиждень (карта)
"Йтиме переважно дощ, при наближення температури до нижчих значень можливий подекуди мокрий сніг", - написала вона.
Максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1°...+5°, на сході 0°...+3°, в західній частині та на півдні +4°...+9°.
Місцями тумани з погіршенням видимості.
У Києві у вівторок очікується хмарна погода. Невеликий дощ чи мокрий сніг ймовірні завтра ввечері. Температура повітря у столиці коливатиметься протягом дня в межах +1°...+3°.
На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прийде черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, а також посилення вітру.
Невеликий мороз, проте більше у нічні години, з'явиться вихідними та на початку наступного тижня.
Погода на Різдво в Україні
Погода на православне Різдво в Україні буде теплою і дощовою.
Про це повідомив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило.
За його прогнозами, в перших числах січня очікується невелике похолодання, але напередодні Різдва 7 січня почнеться новий період потепління.
"Не те, щоб зовсім тепло. Просто будуть більш теплі повітряні маси. Різдвяні вихідні будуть з опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу", - уточнив синоптик.
У ніч напередодні Різдва, в Різдвяний Святвечір 6 січня, він спрогнозував температуру повітря близько 0 градусів, "морозів не очікується". Вдень 6 та 7 січня на території України дощитиме.
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк+1°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... +3°
- Київ+3°... -1°
- Кропивницький+2°... -3°
- Луганськ+2°... -3°
- Луцьк+7°... +4°
- Львів+6°... +4°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+12°... +5°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+7°... +3°
- Харків+1°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницький+7°... +1°
- Черкаси+3°... -1°
- Чернігів+2°... -2°
- Чернівці+9°... +3°