Синоптик назвала області, які завтра накриє дощами

Також завтра очікується досить туманна погода.

Циклон принесе в Україну опади / Фото ua.depositphotos.com

Циклон на ім'я Ahmet у вівторок, підійде до України з південно-західного боку Європи. Тому завтра опади передбачаються у західних областях України, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, ввечері у Житомирській, Київській та Черкаській областях. На решті території України без суттєвих опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Йтиме переважно дощ, при наближення температури до нижчих значень можливий подекуди мокрий сніг", - написала вона.

Максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1°...+5°, на сході 0°...+3°, в західній частині та на півдні +4°...+9°.

Місцями тумани з погіршенням видимості.

У Києві у вівторок очікується хмарна погода. Невеликий дощ чи мокрий сніг ймовірні завтра ввечері. Температура повітря у столиці коливатиметься протягом дня в межах +1°...+3°.

На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прийде черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, а також посилення вітру.

Невеликий мороз, проте більше у нічні години, з'явиться вихідними та на початку наступного тижня.

Погода на Різдво в Україні

Погода на православне Різдво в Україні буде теплою і дощовою.

Про це повідомив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило.

За його прогнозами, в перших числах січня очікується невелике похолодання, але напередодні Різдва 7 січня почнеться новий період потепління.

"Не те, щоб зовсім тепло. Просто будуть більш теплі повітряні маси. Різдвяні вихідні будуть з опадами переважно у вигляді дощу або мокрого снігу", - уточнив синоптик.

У ніч напередодні Різдва, в Різдвяний Святвечір 6 січня, він спрогнозував температуру повітря близько 0 градусів, "морозів не очікується". Вдень 6 та 7 січня на території України дощитиме.