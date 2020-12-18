Синоптик дав докладний прогноз на Новий рік та Різдво в Україні
Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі.
Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів і опадів.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.
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За його розрахунками, з 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига; температура буде +1°...+2°. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.
Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3° і сніг або мокрий сніг.
У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до + 1°...+2°. Опадів не очікується. Сніг з дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.
Прогноз погоди в Україні на День святого Миколая
Погода в Україні в День святого Миколая, 19 грудня, буде без особливих опадів і вітру.
Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило зазначив, що погода буде "спокійною", проте можлива мряка.
За словами синоптика, температура повітря в цей день буде близько 0°, вночі-мороз до -2°, а вдень – до +2°.
"Можлива якась мряка, буде хмарно", - додав він.
Синоптик уточнив, що така погода буде практично на всій території країни, включаючи південь.
- Вінниця+1°... 0°
- Дніпро0°... -2°
- Донецьк0°... -3°
- Житомир+2°... +1°
- Запоріжжя0°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... +1°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ0°... -5°
- Луцьк+4°... +2°
- Львів+4°... 0°
- Миколаїв+3°... 0°
- Одеса+6°... +3°
- Полтава0°... -2°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+3°... -3°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+3°... +1°
- Харків-1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+1°... 0°
- Чернігів+1°... -1°
- Чернівці+5°... +1°