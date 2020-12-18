Синоптик дав докладний прогноз на Новий рік та Різдво в Україні

Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі.

На свята не очікується відлига і легкий мороз / фото УНІАН

Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів і опадів.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.

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За його розрахунками, з 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига; температура буде +1°...+2°. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.

Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікується легкий мороз до -3° і сніг або мокрий сніг.

У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікується відлига до + 1°...+2°. Опадів не очікується. Сніг з дощем прогнозується до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.

Прогноз погоди в Україні на День святого Миколая

Погода в Україні в День святого Миколая, 19 грудня, буде без особливих опадів і вітру.

Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило зазначив, що погода буде "спокійною", проте можлива мряка.

За словами синоптика, температура повітря в цей день буде близько 0°, вночі-мороз до -2°, а вдень – до +2°.

"Можлива якась мряка, буде хмарно", - додав він.

Синоптик уточнив, що така погода буде практично на всій території країни, включаючи південь.