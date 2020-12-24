В Україну на Новий рік прийде весна: температура сягне +13° (карта)
Опадів практично не очікується.
У Новий Рік, 31 грудня, в Україні буде тепло: температура в південних регіонах підвищиться до +13°. Дощі пройдуть тільки в Хмельницькій та Вінницькій областях, на решті території - без опадів.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Синоптик розповів українцям про погоду на Новий рік та назвавши області, де буде найхолодніше (відео)
- У Києві на Новий рік очікується хмарна погода, температура повітря вночі +1°, вдень +7°.
- У Чернігові - похмуро, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.
- У Львові 31 Грудня - хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +7°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +3°, вдень +6°.
- У Рівному на Новий Рік - хмарно, вночі +3°, вдень +6°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно.
- У Хмельницькому 31 грудня вночі +2°, вдень +5°, дощ.
- В Івано - Франківську-хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +8°.
- У Чернівцях - хмарно з проясненнями, злива, вночі +3°, вдень +8°.
- У Вінниці на Новий Рік - дощ, +2°...+8°.
- У Житомирі буде хмарно, температура вночі +1°, вдень +7°.
- У Черкасах вночі 0°, вдень +7°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.
- У Полтаві 31 грудня - мінлива хмарність, температура повітря -2°...+2°.
- В Одесі - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +10°.
- У Херсоні вночі +1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві на Новий рік мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +10°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Сумах - хмарно, температура повітря -3°...+1°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У Сімферополі на Новий рік буде малохмарно, +4°...+13°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -1°, вдень +1°.
- У Сєвєродонецьку 31 грудня хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.
Погода в Україні до кінця зими
Морози протримаються, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, до кінця місяця, а в останні дні року піде сніг з дощем.
"На Новий рік в Україні буде відлига, а на початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів будуть переважно вище нуля і так аж до Різдва. А вже після 9 січня буде приморожувати. Перші дні нового року порадують снігом і комфортною зимовою температурою в -2...-3°. Потім потеплішає до +2° вдень, і до 15 січня температура повітря коливатиметься в межах нуля градусів. Опади очікуються 9-10 та 13 січня. З 15 січня буде різке зниження температури до -16° вночі, а також сильні опади у вигляді снігу", - каже він.
Сильні морози збережуться до 8 лютого. Невелике потепління, до +2°, настане з 20 лютого, і така температура протримається до кінця місяця. Загалом же зима, каже Горбань, буде затяжною і сніжною.
- Вінниця+3°... +2°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запоріжжя+1°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +3°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-3°... -14°
- Луцьк+7°... +3°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+4°... +3°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +3°
- Сімферополь+4°... +3°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+5°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... 0°
- Чернівці+7°... +3°