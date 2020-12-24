В Україну на Новий рік прийде весна: температура сягне +13° (карта)

Опадів практично не очікується.

В Україні очікується аномально тепла погода на Новий рік / фото УНІАН

У Новий Рік, 31 грудня, в Україні буде тепло: температура в південних регіонах підвищиться до +13°. Дощі пройдуть тільки в Хмельницькій та Вінницькій областях, на решті території - без опадів.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві на Новий рік очікується хмарна погода, температура повітря вночі +1°, вдень +7°.

У Чернігові - похмуро, температура повітря вночі +1°, вдень +6°.

У Львові 31 Грудня - хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +7°.

У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +3°, вдень +6°.

У Рівному на Новий Рік - хмарно, вночі +3°, вдень +6°.

У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +6°, хмарно.

У Хмельницькому 31 грудня вночі +2°, вдень +5°, дощ.

В Івано - Франківську-хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +8°.

У Чернівцях - хмарно з проясненнями, злива, вночі +3°, вдень +8°.

У Вінниці на Новий Рік - дощ, +2°...+8°.

У Житомирі буде хмарно, температура вночі +1°, вдень +7°.

У Черкасах вночі 0°, вдень +7°, мінлива хмарність.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +6°.

У Полтаві 31 грудня - мінлива хмарність, температура повітря -2°...+2°.

В Одесі - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +10°.

У Херсоні вночі +1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві на Новий рік мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +10°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +4°.

У Сумах - хмарно, температура повітря -3°...+1°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Дніпрі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +3°.

У Сімферополі на Новий рік буде малохмарно, +4°...+13°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі -1°, вдень +1°.

У Сєвєродонецьку 31 грудня хмарно, температура вночі -1°, вдень 0°.

Прогноз погоди на 31 грудня в Україні / фото УНІАН

Погода в Україні до кінця зими

Морози протримаються, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, до кінця місяця, а в останні дні року піде сніг з дощем.

"На Новий рік в Україні буде відлига, а на початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів будуть переважно вище нуля і так аж до Різдва. А вже після 9 січня буде приморожувати. Перші дні нового року порадують снігом і комфортною зимовою температурою в -2...-3°. Потім потеплішає до +2° вдень, і до 15 січня температура повітря коливатиметься в межах нуля градусів. Опади очікуються 9-10 та 13 січня. З 15 січня буде різке зниження температури до -16° вночі, а також сильні опади у вигляді снігу", - каже він.

Сильні морози збережуться до 8 лютого. Невелике потепління, до +2°, настане з 20 лютого, і така температура протримається до кінця місяця. Загалом же зима, каже Горбань, буде затяжною і сніжною.