Екстремальні перепади температури та відлига: синоптик розповів про погоду до кінця зими
Перед Новим роком українців чекає похолодання, а на свято - раптова відлига.
За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 14 грудня стовпчики термометрів знову підуть вгору, а повітря вдень прогріється до +6°. Тоді ж почнуться опади: сніг, іноді з дощем, йтиме з 15 по 19 грудня.
Про це повідомляють Vesti.ua.
Якщо сьогодні піде сніг, то він "лежатиме 110 днів" – народний синоптик
З 18 грудня в Україні нас чекає, за його даними, чергове похолодання — вночі температура опуститься до -13°. Морози протримаються, за словами Горбаня, до кінця місяця, а в останні дні року піде сніг з дощем.
"На Новий рік в Україні буде відлига, а на початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля і так аж до Різдва. А вже після 9 січня буде приморожувати. Перші дні нового року порадують снігом і комфортною зимовою температурою в -2...-3°. Потім потеплішає до + 2° вдень, і до 15 січня температура повітря коливатиметься в межах нуля градусів. Опади очікуються 9-10 та 13 січня. З 15 січня буде різке зниження температури до -16° вночі, а також сильні опади у вигляді снігу", — говорить синоптик.
Сильні морози, каже народний синоптик, збережуться до 8 лютого. Невелике потепління, до +2°, настане з 20 лютого, і така температура протримається до кінця місяця. Загалом же зима, каже Горбань, буде затяжною і сніжною.
Погода в Україні на Новий Рік
Погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Істотне похолодання може початися лише в другій половині січня.
За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, похолодання в Україну прийде після 20 грудня, а також вже після Нового року.
"На Новий Рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, по ідеї, бути не повинно", – повідомила вона.
Імовірність снігу чи дощу на Новий рік синоптик оцінила як низьку.
- Вінниця+2°... -1°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк0°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запоріжжя+2°... -1°
- Івано-Франківськ+2°... -2°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький+2°... -1°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+1°... -1°
- Миколаїв+5°... 0°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава0°... -3°
- Рівне0°... -1°
- Сімферополь+16°... +5°
- Суми-1°... -3°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-1°... -3°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницький+1°... -1°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+3°... 0°