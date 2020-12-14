Екстремальні перепади температури та відлига: синоптик розповів про погоду до кінця зими

Перед Новим роком українців чекає похолодання, а на свято - раптова відлига.

Українців очікують екстремальні перепади температури цієї зими / фото УНІАН

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 14 грудня стовпчики термометрів знову підуть вгору, а повітря вдень прогріється до +6°. Тоді ж почнуться опади: сніг, іноді з дощем, йтиме з 15 по 19 грудня.

Про це повідомляють Vesti.ua.

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З 18 грудня в Україні нас чекає, за його даними, чергове похолодання — вночі температура опуститься до -13°. Морози протримаються, за словами Горбаня, до кінця місяця, а в останні дні року піде сніг з дощем.

"На Новий рік в Україні буде відлига, а на початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля і так аж до Різдва. А вже після 9 січня буде приморожувати. Перші дні нового року порадують снігом і комфортною зимовою температурою в -2...-3°. Потім потеплішає до + 2° вдень, і до 15 січня температура повітря коливатиметься в межах нуля градусів. Опади очікуються 9-10 та 13 січня. З 15 січня буде різке зниження температури до -16° вночі, а також сильні опади у вигляді снігу", — говорить синоптик.

Сильні морози, каже народний синоптик, збережуться до 8 лютого. Невелике потепління, до +2°, настане з 20 лютого, і така температура протримається до кінця місяця. Загалом же зима, каже Горбань, буде затяжною і сніжною.

Погода в Україні на Новий Рік

Погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Істотне похолодання може початися лише в другій половині січня.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, похолодання в Україну прийде після 20 грудня, а також вже після Нового року.

"На Новий Рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливе навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, по ідеї, бути не повинно", – повідомила вона.

Імовірність снігу чи дощу на Новий рік синоптик оцінила як низьку.