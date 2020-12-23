"Буде теплішати": синоптик дала прогноз на Новий рік в Україні

Опади будуть, але переважно у вигляді дощу.

На Новий рік в Україні потеплішає / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 23 грудня, циклон приніс опади у вигляді снігу у західні регіони, а також у Київську, Житомирську, Вінницьку, Донецьку області та у столицю.

Про погоду на найближчі дні та Новий рік в ефірі Сніданку з 1+1 розповіла синоптик Наталка Діденко, передає ТСН.

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"Зараз до України прийшов атмосферний фронт з північно-західної Європи, пов'язаний з циклоном. Тому опади будуть. Фронт вже в Україні. Він принесе сніг. Але внаслідок потепління він переходитиме у мокрий сніг, а потім у дощ. Тому водіям слід бути обережними. Погода буде складною", - наголосила вона.

За її словами, наразі синоптики на Новий рік опадів у вигляді снігу не передбачають.

"За попередніми прогнозами, друга половина цього тижня, який зараз, буде тепліша. Атлантичні процеси переважатимуть. Опади будуть, але переважно у вигляді дощу. Тому нещодавнє похолодання і нинішнє, яке на сході країни принесло до -13 градусів морозу, закінчиться. За попередніми прогнозами, буде теплішати", - каже Діденко.

Погода в Україні до кінця зими

Морози протримаються, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, до кінця місяця, а в останні дні року піде сніг з дощем.

"На Новий рік в Україні буде відлига, а на початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля і так аж до Різдва. А вже після 9 січня буде приморожувати. Перші дні нового року порадують снігом і комфортною зимовою температурою в -2...-3°. Потім потеплішає до + 2° вдень, і до 15 січня температура повітря коливатиметься в межах нуля градусів. Опади очікуються 9-10 та 13 січня. З 15 січня буде різке зниження температури до -16° вночі, а також сильні опади у вигляді снігу", — каже він.

Сильні морози збережуться до 8 лютого. Невелике потепління, до +2°, настане з 20 лютого, і така температура протримається до кінця місяця. Загалом же зима, каже Горбань, буде затяжною і сніжною.