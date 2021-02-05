Сильний сніг, хуртовини та мороз до -20°: в Укргідрометцентрі дали прогноз на початок тижня
Погода в Україні дедалі погіршуватиметься.
У неділю та понеділок, 7-8 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
На вихідних зима нагадає про себе: Україну замете снігом, температура вдень впаде до -11° (карта)
"На Прикарпатті, у північних та центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. Вдень у південних областях сніг з переходом в дощ, ожеледь", - йдеться у повідомленні.
Температура вночі -13°...-20°, вдень -7°...-14° морозу, у південній частині та на Прикарпатті вночі -3°...-10°, вдень від -4° до +2°.
На дорогах країни ожеледиця.
Завтра, 6 лютого, у південній частині, на Прикарпатті та Вінниччині - сніг, в Карпатах місцями значний сніг, на решті території без опадів.
Температура вночі -6°...-13°, в північних та центральних областях місцями до -16°. Вдень -1...-8°, на Закарпатті та півдні Одещини - дощі, температура протягом доби 0°...+5°.
Прогноз погоди на вихідні від синоптика Наталки Діденко
Вихідними в Україні обіцяють мороз. Найхолоднішою очікується північна частина України та північний схід.
"У нічні години температура повітря там досягатиме -10°...-15°, у ніч на неділю місцями -15°...-22°. Вдень у суботу щипатимуть за щоки -4°...-9°, у неділю -9°...-12°", - написала вона.
На решті території України вночі температура повітря коливатиметься в межах -4°...-10°, у центральній частині -9°...-15°, вдень у суботу -1°...-6°, у неділю -4°...-9°.
Південна частина буде теплішою. Вдень 6 лютого близько нуля, у неділю на півдні очікуються переважно "мінуси". Закарпаття та Крим втримають протягом дня +2°...+5°.
Синоптик зазначила, що антициклон Gizela зумовить переважно суху погоду на значній частині території. Проте 6 лютого передбачається сніг на півдні та південному заході, а 7 лютого сніг пройде в усій західній частині.
На Закарпатті та на півдні Криму ймовірний дощ.
У Києві вихідними буде морозно: у суботу вночі -10°...-12°, вдень -5°...-7°. У неділю мороз посилиться, вночі -15°...-17°, вдень -9°...-12°.
У понеділок західний циклон із атмосферними фронтами принесе чергові снігопади. На дорогах очікується ожеледиця.
- Вінниця-2°... -9°
- Дніпро-2°... -8°
- Донецьк+5°... -8°
- Житомир-4°... -9°
- Запоріжжя0°... -7°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ-4°... -10°
- Кропивницький-2°... -9°
- Луганськ+6°... -7°
- Луцьк-3°... -8°
- Львів0°... -5°
- Миколаїв+3°... -3°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Рівне-4°... -10°
- Сімферополь+2°... -2°
- Суми-5°... -13°
- Тернопіль-1°... -6°
- Харків-2°... -10°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький-1°... -7°
- Черкаси-5°... -13°
- Чернігів-6°... -11°
- Чернівці+3°... -3°