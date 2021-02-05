Снігопади та мороз до -22°: синоптик дала прогноз на вихідні в Україні
Антициклон Gizela зумовить переважно суху погоду, проте місцями очікується сніг.
Вихідними в Україні обіцяють мороз. Найхолоднішою очікується північна частина України та північний схід.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
На вихідних зима нагадає про себе: Україну замете снігом, температура вдень впаде до -11° (карта)
"У нічні години температура повітря там досягатиме -10°...-15°, у ніч на неділю місцями -15°...-22°. Вдень у суботу щипатимуть за щоки -4°...-9°, у неділю -9°...-12°", - написала вона.
На решті території України вночі температура повітря коливатиметься в межах -4°...-10°, у центральній частині -9°...-15°, вдень у суботу -1°...-6°, у неділю -4°...-9°.
Південна частина буде теплішою. Вдень 6 лютого близько нуля, у неділю на півдні очікуються переважно "мінуси". Закарпаття та Крим втримають протягом дня +2°...+5°.
Синоптик зазначила, що антициклон Gizela зумовить переважно суху погоду на значній частині території. Проте 6 лютого передбачається сніг на півдні та південному заході, а 7 лютого сніг пройде в усій західній частині.
На Закарпатті та на півдні Криму ймовірний дощ.
У Києві вихідними буде морозно: у суботу вночі -10°...-12°, вдень -5°...-7°. У неділю мороз посилиться, вночі -15°...-17°, вдень -9°...-12°.
У понеділок західний циклон із атмосферними фронтами принесе чергові снігопади. На дорогах очікується ожеледиця.
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