60 осередків загоряння лісу зафіксовані в 3 районах Якутії.

У Російській Федерації не вщухають масштабні лісові пожежі. На території Російської Республіки Саха (Якутія) діє 98 природних пожеж на території 13 районів. Станом на ранок 7 серпня вогнем охоплено понад 120 тисяч гектар лісу.

"Найбільш складна обстановка з пожежами складається на території Алданського, Олекмінського та Усть-Майського районів, де зареєстровано 60 осередків. Фахівці МНС Росії задіяні в Олекмінському і Усть-Майському районах, де діє 38 вогнищ лісових пожеж. ... За даними космічного моніторингу, задимленість спостерігалася в 11 населених пунктах Усть-Майського та Олекмінського районів", – інформує головне управління МНС Росії по Республіці Саха (Якутія).

В середині липня в Якутії і Хабаровському краї через природні пожежі був введений режим надзвичайної ситуації міжрегіонального характеру. Наприкінці липня пожежі фіксували на площі понад 400 тисяч гектар.

Лісові пожежі в РФ

Масові пожежі щороку знищують сотню гектарів РФ.

Минулого року, незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, спалахнули сибірські ліси. Загоряння, площа якого збільшилася вдвічі (порівняно з 2021 роком) не могли погасити через брак військових пожежників - їх передислокували для вторгнення в Україну.

Крім того, росіяни активно використовують у війні обладнання, яке раніше призначалося для МНС. Приміром, літаки-амфібії і безпілотники.

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