Наразі вогнеборці гасять розрізнені осередки пожеж, температура йде на спад.

Лісові пожежі вирують у Греції вже більше двох тижнів. Через сильні вітри все ще зберігаються загрози поширення вогню, тож рятувальники продовжують роботу на ключових гарячих точках, але ситуація вже знаходиться під контролем.

"Триває повітряне патрулювання, а також патрулювання силами пожежної охорони, поліції та військових. Крім того, особовий склад пожежних служб залишається у стані загальної бойової готовності, щоб справлятися з підвищеними потребами служби, які виникли через велику кількість пожеж, а також дуже високу пожежну небезпеку", – інформує пожежна служба країни.

Зазначається, що за попередню добу на території країни виникла 51 лісова пожежа. В процесі ліквідації перебували 96 лісових пожеж. Більшість займань вдалося ліквідувати оперативно. Наразі вогнеборці гасять розрізнені осередки пожеж.

Погода в Греції - це треба знати

Понад 10 липневих днів в Греції панувала аномальна спека. Цього року висока температура трималася, за оцінками, найдовше за весь час спостережень за погодою у липні. Цього тижня стовпчики термометра подекуди показували +46 градусів Цельсія. Однак температура почала падати. 29 липня, як прогнозують, температура не підніматиметься вище +37.

За той час, що країна потерпала від спеки, в країні спалахнуло більше 600 пожеж (понад 60 за добу).

Аномальне підвищення температури припало на розпал туристичного сезону. У зв’язку з численними лісовими пожежами з популярного серед туристиів острову Родос (він постраждав від вогню найбільше) було евакуйовано безпрецедентну кількість людей – майже 20 тисяч.

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