Шторм "Піа" руйнує плани різдвяних подорожей по повітрю, морю і залізниці.

Авіарейси, потяги і пороми в Британії скасовані, адже метеорологічне управління попереджає, що вітер може сягати 80 миль на годину (128 км/год - УНІАН).

Як повідомляє Іndependent, за чотири дні до Різдва сотні тисяч людей відмовилися від своїх планів, бо сотні поїздів, поромів і авіарейсів були скасовані.

У Шотландії і на півночі Англії закриті деякі залізничні лінії через побоювання, що на рейки може здути перешкоди. В інших місцях запроваджені обмеження швидкості.

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British Airways скасувала щонайменше 24 рейси, а шотландська авіакомпанія Loganair також призупинила деякі рейси. Багато поромів також залишаються в порту. Деякі залізничні лінії в Шотландії повністю закриті через шторм "Піа".

Грудневі холоди в Європі - туристам приготуватися

Як повідомляв УНІАН, очікується, що найближчими днями погода на європейському континенті погіршиться. Наприклад, в Ірландії вперше за багато років температура опустилася нижче нуля, місцями фіксувалася ожеледь і навіть сніг.

Більш того, очікується, що в найближчі дні погода зіпсується ще сильніше. Синоптики прогнозують, що Європу буде "морозити" хвилями. Зокрема, холодні температури можуть увірватися в Західну і Центральну Європу під кінець грудня. Разом з тим, прогнозується, що в Німеччині, Франції, Великобританії, Іспанії, Туреччини і на Балканах часом буде тепліше, ніж зазвичай.

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