Залізничний гігант "Укрзалізниця" повертає легендарний "лижний" експрес. Йдеться про швидкісний потяг Інтерсіті + №743 сполученням Київ - Славсько.
"Саме час планувати свої передріздвяні подорожі, адже квитки на швидкісний Інтерсіті + №743 сполученням Київ-Славсько з сьогоднішнього дня (3 грудня, - УНІАН) вже у продажу", - повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Як курсуватиме поїзд:
- відправлення з Києва з 21 грудня о 6:11, а прибуття на станцію Славське о 14:00;
- зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься зі станції Славське о 14:30 та прибуватиме до Києва о 22:26.
Варто відзначити, що "гори" умовно розділили на два напрямки - Буковель та Славське:
- №193/192 Кривий Ріг-Ясіня з'єднає Криворіжжя з Карпатами;
- №145/146 Суми-Рахів з'єднає північ України з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;
- №365/366 Луцьк-Рахів відвезе жителів Луцька та Рівного в Моршин, Долину, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Буковель, Ворохту;
- №345/346 Ужгород-Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через Славське;
- №28/27 Київ-Мукачево з'єднає Київ із курортом Славське та Закарпаттям;
- №368/367 Луцьк - Ужгород з'єднає Луцьк зі Львовом, Славським, Мукачевим та Чопом.
Новий графік "Укрзалізниці" на 2024 рік - куди можна буде доїхати
"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, в якому призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і три міжнародних.
Також очікується поліпшення 19 рейсів по Україні і за кордоном, а також нові повідомлення для регіонів.