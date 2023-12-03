Відзначається, що квитки можна буде купити від сьогодні.

Залізничний гігант "Укрзалізниця" повертає легендарний "лижний" експрес. Йдеться про швидкісний потяг Інтерсіті + №743 сполученням Київ - Славсько.

"Саме час планувати свої передріздвяні подорожі, адже квитки на швидкісний Інтерсіті + №743 сполученням Київ-Славсько з сьогоднішнього дня (3 грудня, - УНІАН) вже у продажу", - повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Як курсуватиме поїзд:

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відправлення з Києва з 21 грудня о 6:11, а прибуття на станцію Славське о 14:00;

зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься зі станції Славське о 14:30 та прибуватиме до Києва о 22:26.

Варто відзначити, що "гори" умовно розділили на два напрямки - Буковель та Славське:

№193/192 Кривий Ріг-Ясіня з'єднає Криворіжжя з Карпатами;

№145/146 Суми-Рахів з'єднає північ України з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

№365/366 Луцьк-Рахів відвезе жителів Луцька та Рівного в Моршин, Долину, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Буковель, Ворохту;

№345/346 Ужгород-Чернівці відновить сполучення Закарпаття з Буковиною через Славське;

№28/27 Київ-Мукачево з'єднає Київ із курортом Славське та Закарпаттям;

№368/367 Луцьк - Ужгород з'єднає Луцьк зі Львовом, Славським, Мукачевим та Чопом.

Новий графік "Укрзалізниці" на 2024 рік - куди можна буде доїхати

"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, в якому призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і три міжнародних.

Також очікується поліпшення 19 рейсів по Україні і за кордоном, а також нові повідомлення для регіонів.

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