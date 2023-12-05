Очікується, що найближчими днями погода на європейському континенті погіршиться.

Туристам, які прямують до Європи в грудні 2023 року, порадили бути обережними через холодну погоду, яка охопила континент протягом останніх днів.

Грудень розпочався зі снігопадів у багатьох країнах Європи. Першими під сніговий удар потрапили країни Східної Європи, особливо Україна і Молдова, а далі снігопади розширилися на Польщу, Німеччину, Норвегію, Данію, Нідерланди, Бельгію, Францію і навіть деякі частини Італії та Іспанії.

Тим часом, в Ірландії вперше за багато років температура опустилася нижче нуля, місцями фіксувалася ожеледь і навіть сніг.

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Більш того, очікується, що в найближчі дні погода на європейському континенті погіршиться. Також снігопади очікуються в США, повідомляє SchengenVisaInfo.

Загалом синоптики прогнозують, що зима цього року щомісяця буде різною, але на європейському континенті та на сході Сполучених Штатів слід очікувати одні з найнижчих температур.

Одночасно прогнозується, що холодна погода не триматиметься протягом усього місяця – Європу "морозитиме" хвилями. Зокрема, холодні температури можуть увірватися в Західну і Центральну Європу під кінець грудня.

З іншого боку, в деяких країнах, в тому числі в Німеччині, Франції, Великобританії, Іспанії, Туреччини і на Балканах навіть часом буде тепліше, ніж зазвичай.

Чим небезпечні холоди в Європі для туристів

В першу чергу туристам, які приїжджають до Європи в грудні, доведеться подбати про більш теплий одяг, щоб не застудитися. Для цього, можливо, доведеться докупити додатковий багаж, адже в ручну поклажу вмістити всі теплі речі буде складно.

Також варто серйозніше ставитися до туристичної страховки, адже взимку набагато більше шансів застудитися або травмуватися, наприклад, посковзнувшись на льоду.

Крім того, через снігопади можливі перебої з транспортним сполученням. Наприклад, ще на вихідних в Німеччині стався справжній транспортний колапс як на залізниці, так і в аеропортах, що обернувся затримками або скасуваннями рейсів.

Так, аеропорт Мюнхена тимчасово призупинив польоти вранці 5 грудня через крижаний дощ: всі рейси були або скасовані, або відкладені з 6 ранку до полудня. При цьому аеропорт попередив, що на багато рейсів, запланованих до кінця дня, також можуть вплинути суворі погодні умови, пише The Independent.

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