Окупанти заявляють, що пік шторму ще попереду.

В окупованому Криму майже 500 тисяч людей залишилися без електрики через шторм. Про це повідомив "радник глави Криму" Олег Крючков у своєму Telegram-каналі.

Так званий глава Криму Михайло Развожаєв повідомляє, що, згідно з прогнозами, пік шторму ще попереду, а цієї ночі може бути мінусова температура. "Зафіксовано падіння 63 дерев і 3 рекламних щитів, пошкоджені покрівлі 20 будинків, обшивки фасадів 3 будівель, 17 транспортних засобів, травми отримали три людини, вони госпіталізовані", - пише він.

Тим часом в мережі з'явилися десятки відео наслідків шторму. Вітер повалив дерева, білборди та опори ліній електропередач. Також повідомляється про підтоплення доріг і набережних. В Євпаторії почали евакуювати людей з будинків.

Шторм у Криму: що відомо

Як відомо, вчора ввечері на окупованому півострові почався потужний ураган. У мережі з'явилися відео руйнувань: вітром зривало дахи з будівель, а вода почала затоплювати дороги і пляжі. Повідомлялося, що швидкість вітру біля берегів досягає 130 км/год, а в горах – до 150 км/год.

Місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" написав, що в Євпаторії водою змило окопи, які російські загарбники встигли викопати на пляжі.

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