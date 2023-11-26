Зокрема, усі укріплення загарбників у Євпаторії знову перетворилися у курортні пляжі.

В тимчасово окупованому Криму вирує вкрай потужний шторм. На півострові одночасно йде сніг, дощ, вирує ураган та повінь. Море змило усі окопи, які росіяни підготували на випадок наступу ЗСУ.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", фортифікації росіян буквально змило водою Чорного моря у Євпаторії.

"У Євпаторії море змило всі окопи, які викопали на пляжі окупанти", - пише канал.

На кадрах видно, що на пляжі залишилися ледь помітні сліди від окопів. Гігантські хвилі розбили їх вщент. Оскільки шторм вирує з усіх берегів Криму, окупантам доведеться попрощатися з усіма "курортними" окопами на береговій лінії.

Що відбувається у Криму зараз

Тимчасово окупований росіянами Крим "атакувала" негода - почався потужний ураган, під воду йде траса між містами Саки та Євпаторія.

На південному березі Криму висота хвиль може сягати восьми метрів. Зараз в Севастополі ураганний вітер вириває дерева і зриває білборди. Крім того, вітер на півострові пошкоджує будівлі (зриває дахи й обшивку), а також лінії електропередач.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що російські окупанти облаштовують лінії оборони просто на кримських пляжах. На опублікованих в мережі відео було видно цілу мережу траншей в піску під час заходу в море неподалік від селища Чорноморське – у 200 км від Одеси.

Як повідомляли партизани руху "АТЕШ", в Євпаторії росіяни обладнали вогневі позиції на набережній Незалежності. Агенти іронічно додають, що назва набережної "дуже символічна".

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