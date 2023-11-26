Крим сьогодні накрила негода, вітер вириває дерева, дізналися журналісти.

Тимчасово окупований росіянами Крим "атакувала" негода - почався потужний ураган, під воду йде траса між містами Саки та Євпаторія.

На початку Євпаторії через штормовий вітер були підтоплені будинки, проводиться евакуація, пише Telegram-канал "Ньюсач/Двач". "Шторм століття" насувається на Крим... Синоптики кажуть, що це тільки початок найпотужнішого урагану - найсильніші хвилі і вітер очікуються в Криму вже цієї ночі", - йдеться у повідомленні.

Евакуацію проводять на вул. Сімферопольській з п'яти підтоплених будинків, повідомило "Чп / Симферополь". Так званий "очільник Криму" Сергій Аксьонов поскавулів, що на півострові через погіршення погоди створили "оперативний штаб".

На південному березі Криму висота хвиль може сягати восьми метрів, поділилося видання ASTRA. За його відомостями, зараз в Севастополі ураганний вітер вириває дерева і зриває білборди. Крім того, вітер на півострові пошкоджує будівлі (зриває дахи й обшивку), а також лінії електропередач.

"Чп / Севастополь" проінформувало, що у районі Чайки був град і сніг. "Сталінградський ринок - зриває дах, б'є покрівлею скла... Золотий пляж розносить стихія... Зірвало повітряну лінію, десь у районі Пожарова", - описав канал ситуацію.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що в місті виникли проблеми з електро- і газопостачанням. У мережі з'явилася інформація, що в Саках перебито газопровід.

"Завтрашній день в Севастополі оголошений неробочим для працівників установ соц. сфери, дитячих садків, шкіл, установ додаткової освіти і спорту, за винятком медичних установ і оперативних служб. Роботодавцям і вишам рекомендовано ухвалити аналогічне рішення щодо своїх студентів і працівників", - підкреслив псевдочиновник.

Важливі новини про погоду - сьогодні це варто знати

В Одеській області 26 листопада серйозно погіршилася погода, регіон активно засипало снігом, на дорогах виникла ожеледиця. Через негоду у снігових заметах застрявали автобуси з пасажирами, і падали дерева.

Влада Києва попередила, що 26-27 листопада у столиці України очікується суттєве погіршення погодних умов. Зокрема, в Києві прогнозується посилення вітру до 17-22 м/с, сильні снігопади, хуртовини, на дорогах можлива ожеледиця.

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