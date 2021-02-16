"Холоди та морози закінчуються": метеоролог розповіла, коли в Україні потеплішає

За словами фахівця, країна знаходиться під дією антициклону.

Вже скоро в Україні потеплішає / Фото ua.depositphotos.com

Холоди і морози в Україні відступають, зараз ми проживаємо найхолодніший період, наступного тижня настане потепління.

Про це сказала метеоролог Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту, передає Obozrevatel.

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За її словами, зараз Україна перебуває під дією завершального антициклону і холодних повітряних мас.

"Вони будуть панувати в Україні більшу частину цього тижня, потім їм на зміну прийде циклон з теплом і опадами. Холоди і морози закінчуються, ймовірно, зараз у нас найхолодніший період. Вже наступний тиждень буде значно тепліше, вдень дійде до плюса, можливий мокрий сніг", - уточнила Балабух.

За її словами, через збільшення тривалості дня повітря прогріватиметься все більше. Поки що цьому процесу заважає сніг, що відбиває сонце, але в цілому - наступні тижні в Україні будуть значно теплішими.

Потепління в Україні

Істотне і швидке потепління в Україні почнеться вже з 20-х чисел лютого.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової потепління буде різким.

"Друга половина лютого буде абсолютно протилежною тому, що ми бачимо зараз. Різко, дуже швидко підвищиться температура повітря після 20 числа. Приблизно як було в січні - було -20, потім +7 градусів. Але, тим не менш, зима закінчиться в свої терміни", - повідомила вона.

Синоптик також зазначила, що ознаки потепління можна помітити вже зараз. Наприклад, сніг, який засипав Україну в ці дні, "не дуже мокрий, він розсипчастий". Це вказує на те, що "немає холодних процесів", пояснила вона.