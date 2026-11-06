Сильні зливи знищили знамениті скелі у США

Скельні утворення "Трон прибульця" та "Крила короля" більше не існують.

На південному заході США сильні дощі та повені призвели до руйнування двох знаменитих природних пам'яток. У штаті Нью-Мексико обвалилися скельні утворення Alien Throne ("Трон прибульця") і King of Wings ("Крила короля"), які довгі роки приваблювали туристів і фотографів.

Як пише Independent, ці незвичайні форми рельєфу з’явилися завдяки багатовіковому впливу вітру, води та часу. Масивні кам’яні брили утримувалися на вузьких глиняних основах, створюючи враження нестійких конструкцій.

Останні тижні південний захід США переживає серію потужних штормів. Рясні опади обрушилися на ґрунт, який і без того був перезволожений після незвично дощової осені. У Нью-Мексико, Колорадо, Юті та Арізоні річки вийшли з берегів, а потоки води затопили зазвичай сухі русла, зруйнували будинки та спричинили ерозію ґрунту. За попередніми оцінками, збитки можуть становити сотні мільйонів доларів.

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Про руйнування скелі King of Wings стало відомо на початку жовтня: туристи опублікували фотографії величезної кам’яної плити, що лежала на землі. Коли саме обвалився "Трон прибульця", невідомо. Через поганий стан доріг гід Кіало Вінтерс кілька тижнів не міг дістатися до цього місця. Лише 30 жовтня він побачив, що знаменита скеля перетворилася на уламки.

Для місцевих корінних народів ці утворення мали не лише природну, а й культурну цінність. Протягом тисячоліть вони слугували орієнтирами для предків, які подорожували торговими маршрутами, а також були частиною історій і переказів.

Місцеві жителі закликають туристів дбайливо ставитися до скель, що залишилися: не підійматися на них і не забирати уламки на згадку. Хоча природні пам’ятки поступово руйнувалися під впливом погоди, їхнє зникнення стало великою втратою для регіону.

Тепер пам’ять про незвичайні скелі збережеться завдяки фотографіям, малюнкам та розповідям тих, кому пощастило побачити їх на власні очі.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, як під час туристичної поїздки насолоджуватися містом за поганої погоди.

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