У деяких районах міста випало стільки опадів, скільки зазвичай випадає за місяць.

Сильна повінь та зсуви сталися в Ріо-де-Жанейро, забравши життя 11 людей. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, сильні опади никрили місто, перетворивши дороги в бурхливі річки. Особливо постраждали північні частини міста. Повідомляється про зсуви, утоплення та ураження електричним струмом.

В Акарі, одному з найбільш постраждалих районів Ріо-де-Жанейро, повінь затопила підвальні приміщення лікарні і серйозно вдарила по місцевому бізнесу, а на одній з головних магістралей міста рівень води досяг дахів автомобілів.

Десяток автобусних ліній припинили роботу, а кілька станцій метро закрилися через затоплення.

За даними видання, в деяких районах Ріо-де-Жанейро лише за 24 години випала місячна кількість опадів.

Серйозність ситуації спонукала владу оголосити надзвичайний стан. Жителів закликають залишатися вдома і не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Повінь в Ріо-де-Жанейро - що відомо

У 2022 році в Ріо-де-Жанейро також сталася смертельна повінь. Тоді жертвами стихії стали понад 20 осіб. За даними синоптиків, за три години випала практично місячна норма опадів. Потік води на вулицях міста був такої сили, що змітав все на своєму шляху, навіть Легкові автомобілі.

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