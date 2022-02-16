У постраждалих районах за три години випала майже місячна норма опадів.

У Ріо-де-Жанейро після проливних дощів почалися зсуви та повені, в результаті яких загинули 23 людини.

Місто було затоплене в декількох місцях, а потік води був такої сили, що змітав все на своєму шляху, навіть легкові автомобілі, повідомляє Stern.

Як повідомляє AP, влада побоюється, що кількість жертв може зрости. Як повідомляється, протягом трьох годин у постраждалому районі випало 25,8 сантиметра дощу - майже стільки ж, скільки за попередній місяць.

На кадрах, розміщених в соціальних мережах, видно, як потоки води та бруду забирають автомобілі й будинки, а вулиці перетворилися в річки.

У заяві мерії говориться, що проливні дощі призвели до "великої кількості інцидентів і жертв", рятувальні та відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, проливні дощі, викликані циклоном "Дові", призвели до численних зсувів у Новій Зеландії. Деякі з них були особливо великими.

Вас також можуть зацікавити новини: