Жертвами стихії стали вже 10 осіб.

Руйнівні грози накрили східне узбережжя Австралії, внаслідок чого загинули 10 людей. Про це повідомляє The Wathers.

Як повідомляється, суворі погодні умови буквально спустошили східне узбережжя Австралії. Руйнівні грози поширилися по всьому регіону, від Квінсленда до Вікторії, що призвело до численних людських жертв і значної шкоди для будинків і підприємств.

Жахливий інцидент стався Квінсленді, коли великий човен з 11 людьми перекинувся недалеко від Брісбена. Попри рятувальні роботи, троє чоловіків 48, 69 і 59 років були знайдені мертвими у воді.

Двох жінок віднесло потоком води, а 9-річна дівчинка загинула в результаті повені. Крім того, на Різдво дерево, що звалилося в результаті стихії, забрало життя жінки.

Прем'єр-міністр Стівен Майлз звернувся до населення Австралії, визнавши трагічні наслідки урагану. Він повідомив, що десятки тисяч людей досі залишаються без електрики.

Незважаючи на те, що пік негоди вже пройшов, широкомасштабні повені тривають. Австралійське Метеорологічне бюро заявило, що сувора погода вщухне тільки сьогодні, 27 грудня.

На сьогодні, 27 грудня, по всій Україні оголошено І рівень небезпеки через сильний вітер. Укргідрометцентр прогнозує, що його пориви досягнуть 15-20 м/с.

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