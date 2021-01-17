Спека, бурі та торнадо. Чому Україні варто готуватись до життя у субтропіках

Зима зі снігом і морозами до мінус 20 для України тепер феномен. Хоча ще якихось два десятки років тому – це була норма. Тепер це суцільні аномалії та, схоже, наше покоління стане свідком переселення людства на нову планету із новим кліматом. Однак Марс тут - ні до чого...

Чому Україні варто готуватись до життя у субтропіках / REUTERS

Землю науковці називають ураганною. 2020 рік став найтеплішим за всю історію метеоспостережень. І з найбільшою кількістю бур. А все тому, що планета розігрівається, і ми все підкидуємо й підкидуємо дрів у цю палайку.

Що відбувається? Найкраща аналогія є у кожного на кухні - кипляча каструлька. Кожен додатковий градус – це руйнівна енергія. Вода вихлюпується. І ми її вже бачимо і відчуваємо.

"Це торнадо, це урагани, які нещодавно бачили на півдні України. Чим більше тепла, тим сильніші будуть процеси", - розповідає ТСН.Тижню кандидат біологічних наук Євген Дикий.

Ми розпитали у кліматологів, чого планеті чекати від 2021-го року. Але почати треба здалеку: із північного та південного полюсів.

Вони тануть набагато швидше за всі наукові розрахунки. Втрата льоду - це вже не просто симптом, а й точка неповернення зміни клімату, які ми відчуваємо вже зараз.

"В Антарктиці зросла середня річна температура на 3 градуси. Це, здавалося б, небагато. Але коли ми говоримо про середню річну температуру, то 3 градуси - це різниця між Україною й Норвегією. От, уявіть собі, що в Норвегії потеплішало до українського клімату. Отака швидкість в Антарктиці та Арктиці", - каже Євген Дикий.

До речі, на острові Галіндез, де розташована наша станція "Академік Вернадський", від льодовика Woozle Hill відколовся край криги. Досвідчені полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 м, уточнюють наші вчені.

Україні вже треба починати звикати до затяжних посух / REUTERS

Звичайно, погоду нам робить океан. Точніше, його теплі й холодні течії. Лише біля полюсів утворюються ті самі холодні потоки, які остуджують киплячу воду океану. Та якщо в одній з цих точок відбудеться нагрівання, цей конвеєр зупиниться. І тоді зміниться все.

"Якщо зупиняється цей конвеєр, формується принципово інший тип клімату, який ми знаємо тільки з палеонтології. При нинішній тривалості життя, народитися можна при одному кліматі, активне життя прожити при іншому, а старіти при третьому", - зауважує Євген Дикий.

Тобто руйнівні урагани, повені, пожежі, затяжні посухи - це те, до чого треба звикати. І чи не найбільша загроза для нас - саме посухи. Країни, які вже рахують воду по крапельках і обмежили її використання, починають полювати на льодовики. Так-так, адже це тонни прісної води, які марно розчиняються у солоній океанській.

"Той, хто розв’яже питання, як транспортувати айсберги до Африки чи Австралії, буде мільярдером, тут без варіантів", - переконаний Євген Дикий.

Якщо ви думаєте, що нас це не зачепить і в Україні з водою все гаразд, то маємо невтішні новини. Українці вже переїхали на південь. Кліматичні зони зсунулися на 200 кілометрів. По суті, Київ перемістився у Миколаїв, Миколаїв у Крим. А Крим уже заліз у субтропіки.

Півострів справді засихає на очах. І мова не про Північнокримський канал. Опадів вдвічі менше, ніж ще кілька років тому. Справжньої катастрофи не уникнути. І наблизиться вона не за роки, а за місяці. Зима без опадів означає порожні водозабори. На цьому тижні у мережі можна було побачити вражаючі кадри з Аянського водосховища, яке забезпечувало водою Сімферополь - водойма висохла майже по всій площі. А це - один із найбільших на півострові водних резервуарів. Його глибина була близько 25 метрів.

Але посухи - це не тільки про те, що будемо пити, а й про те, що будемо їсти. Затяжні сухі періоди, які охоплюють дедалі більше територій півдня і Сходу України, у поєднанні із потужними вітрами, перетворюють родючі ґрунти на пісок. Опустелювання – ще одна загроза для України.

"Весь південь України може перетворитися на Олешківські піски. Це питання 10-20 років, а не 120", - підкреслює Євген Дикий.

Метеоролог та кліматолог Вазіра Мартазінова розповідає ТСН.Тижню, як змінилися погодні умови на різних берегах Дніпра. "Це дві зовсім різні частини. Різні погодні умови тепер. Від засухи більше страждає східна частина. А західна – від дощів", - каже фахівець у галузі клімату та довгострокового прогнозу погоди.

Опустелювання – ще одна загроза для України / REUTERS

До кінця 2021 року все, що досі метеорологи називали погодними рекордами, стане нормою. Світ переходить на нові кліматичні виміри. Це вимога Всесвітньої метеорологічної організації. Питання лиш, як високо вони збираються підняти планку виживання для перегрітої планети.

"Стала тенденція, що у нас останні 20 років скоротились сезони весна та осінь. Вже немає, як раніше, по 3 місяці. Сніг лежить, лежить, а потім тиждень-третій – і вже спекотно", - розповідає ТСН.Тижню начальник відділу метеорологічних прогнозів українського Гідрометцентру Владислав Білик.

Тиждень прийдешній дуже наочно покаже нам, як різко тепер холод може витісняти тепло. Найближчі два дні нас морозитиме. Майже по всій території до -15 вдень і до -20 вночі, лиш на півдні тепліше, якщо так взагалі можна сказати. А вже у четвер - 0, у п’ятницю +4.

Тож, усім метеозалежним варто поберегтися. Ми вже – у новій кліматичній реальності. 2021 рік триматиме курс на потепління. А ми всі - на планету бур. Хоча, можливо, за новими метеонормами ці бурі називатимуть помірним вітерцем.

Наталія Ярмола