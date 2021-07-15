Через потужні зливи у двох провінціях сталися повені.

Бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, найбільше страждає місто Спа: там понад 10000 людей залишилися без електрики, а вулиці перетворилися на потоки води, які змивали все на своєму шляху. Всі під'їзди до міста заблоковані.

Прогнози синоптиків невтішні: очікується, що найближчої доби на півдні Бельгії випаде ще місячна норма опадів.

За даними RTBF, через негоду загинули щонайменше дві людини.

Повені в Європі

Як повідомляв Погода УНІАН, на Німеччину налетів циклон "Бернд", який приніс з собою потужні дощі відразу в кілька федеральних земель країни. За останніми даними, в результаті стихії загинули 6 осіб. Ще близько 30 - пропали безвісти в результаті обвалення декількох будинків.

Нагадаємо, раніше ураган пронісся Варшавою. Негода пошкодила кілька десятків будинків. Найбільше дісталося південним околицям міста. Там залило вулиці, повалило дерева, затопило одну зі станцій метро.

У варшавському аеропорту не дозволили посадку кільком літакам.

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Автор: Катерина Лиманська