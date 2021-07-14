На щастя, жертв чи постраждалих в результаті негоди немає.

Буревій пронісся Варшавою. Негода пошкодила кілька десятків будинків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, найбільше дісталося південним околицям міста. Там залило вулиці, повалило дерева, затопило одну зі станцій метро.

У варшавському аеропорту не дозволили посадку кільком літакам. Їх спрямували до Вроцлава і Познані.

Жертв чи постраждалих, на щастя, немає.

Як повідомляється, найближчими днями синоптики прогнозують зливи по всій Польщі.

Нагадаємо, раніше на Швейцарію налетіла потужна злива, від якої найбільше постраждала фінансова столиця країни - Цюріх.

За повідомленням місцевих ЗМІ, за ніч у Цюріху випало понад 4 см дощу. При цьому всього за 10 хвилин на Вальдегг, недалеко від Цюріха, випало більше 3,1 см дощу.

Ділянки автобусної та трамвайної мережі Цюріха були зупинені через те, що на контактні лінії впали повалені ураганом дерева. Крім того, були затоплені кілька вулиць.

Метеорологічна служба повідомила, що прогнозуються подальші дощі і що повені, ймовірно, посиляться. Особливо це стосується районів навколо озер і річок. Також попередили про зсуви.

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Автор: Катерина Лиманська