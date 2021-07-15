Циклон "Бернд" приніс з собою потужні зливи.

На Німеччину налетів циклон "Бернд", який приніс з собою потужні дощі відразу в кілька федеральних землях країни.

Про це повідомляє DW.

За даними видання, не менше двох осіб вважаються зниклими безвісти. Одного чоловіка забрала течія річки ще 13 липня, коли він намагався захистити свою земельну ділянку, до якої підступала вода.

Схожий випадок стався в землі Баден-Вюртемберг, де в ніч на 12 липня 81-річний чоловік впав у річку, яка теж вийшла з берегів через сильні дощі. Пошукові роботи тривають, але рятувальники побоюються, що чоловіка навряд чи вдасться знайти живим.

Як повідомляється, в місті Хаген (земля Північний Рейн - Вестфалія) був евакуйований будинок престарілих. За даними місцевої влади, будівля сильно постраждала від води й стала непридатною для житла.

Нагадаємо, раніше ураган пронісся Варшавою. Негода пошкодила кілька десятків будинків. Найбільше дісталося південним околицям міста. Там залило вулиці, повалило дерева, затопило одну зі станцій метро.

У варшавському аеропорту не дозволили посадку кільком літакам.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська