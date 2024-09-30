Одне з найспекотніших місць на Землі стає ще спекотнішим.

У Національному парку Долина Смерті було найспекотніше літо за всю історію спостережень. Як пише СNN, редняя 24-годинна температура становила 104,5 °F (+40,3 °C - УНІАН).

Ця тривала спека перевершила старий рекорд у +40,1 °C, який був встановлений у 2018 році і потім повторений у 2021 році.

У липні метеостанція парку зафіксувала найспекотніший місяць за всю історію спостережень. Як повідомляється, у парку було дев'ять днів поспіль із температурою +51,7 °C або навіть вищою, і лише сім днів, коли температура не досягала +48,9 °C.

Відео дня

Найвища температура цього літа становила +54 °C - 7 липня.

Але не тільки вдень було спекотно. Вночі, як пише CNN, теж не було особливого полегшення

Нічні мінімуми також зіграли велику роль в екстремальній спеці, повідомляє NPS. Температура повітря опускалася нижче +26,6 °С лише п'ять разів з 1 червня по 31 серпня, і було дев'ять днів, коли нічні мінімуми не опускалися нижче +37,7 °С.

У Долині Смерті за це літо сталося два смертельні випадки, де спека була сприятливим фактором. А одного разу чоловіка довелося рятувати з піщаних дюн через те, що він загубив шльопанці та отримав опіки ступень.

У вересні, за прогнозами, температура в Долині смерті стане не набагато приємнішою. Відвідувачам рекомендується залишатися в межах 10 хвилин ходьби від автомобіля з кондиціонером, пити багато води, їсти солоні закуски, носити капелюх і сонцезахисний крем.

Долина Смерті - що це за місце

Долина Смерті - найнижча точка в Північній Америці, де басейн Бедуотер розташований на висоті 86 метрів нижче за рівень моря і вкритий солончаками.

Ця висота (або її відсутність) сприяє екстремальній спеці. Гаряче повітря не може піднятися над крутими високими горами, що оточують цей район, і воно затримується в наднизькій долині.

Вас також можуть зацікавити новини: