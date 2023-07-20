Відзначається, що чоловіка намагалися реанімувати, але без успіху.

Житель Каліфорнії помер в американському Національному парку Долини Смерті. Туриста "вбила" пекельна спека.

Видання Newsweek пише, що смерть 71-річного жителя Лос-Анджелеса підтвердила влада. Вони повідомили, що в день інциденту температура в Долині Смерті досягла 121 градуса за Фаренгейтом, що майже 50 градусів за Цельсієм.

За даними Національної метеорологічної служби, в каліфорнійській Долині Смерті температура пекельна, в Фернас-Крік зафіксували 128 градусів за Фаренгейтом (53 градуси за Цельсієм).

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Метеослужба повідомила, що кожен день на цьому тижні температура в Долині Смерті, ймовірно, буде перевищувати 120 F.

"Теплові хвилі - це те, що ми очікуємо від потепління клімату. Ми очікуємо, що ці події відбуватимуться частіше та інтенсивніше. І це просто слідує цьому сценарію", - розповів директор з кліматичних наук в Climate Central Ендрю Першинг.

У свою чергу представник центрів з контролю і профілактики захворювань Кетлін Конлі заявила, що зміна клімату збільшує серйозність і частоту екстремальної спеки.

"В умовах мінливого клімату в поєднанні з такими факторами, як старіння населення і урбанізація, очікується, що в майбутньому число смертей, пов'язаних з спекою, зросте", - зазначила вчена.

Чиновники парку повідомили, що відвідувачі попередили їх про те, що 71-річному чоловікові стало погано. Вони помітили його біля туалету на пішохідній стежці Золотого каньйону і зателефонували о 911 близько 15:40.

Служба національних парків і офіс шерифа округу Іньо повідомили, що доглядачі парку прибули до чоловіка через сім хвилин після дзвінка в службу 911, о 15:47. Вони провели серцево-легеневу реанімацію і застосували до чоловіка автоматичний зовнішній дефібрилятор, але не змогли його врятувати.

За словами влади, 71-річний чоловік був знайдений в капелюсі від сонця, похідному одязі і з рюкзаком. Його машина стояла на стоянці. Чиновники парку вважають, що чоловік "ймовірно, просто йшов по популярній стежці". Хоча офіційна причина смерті ще не встановлена, але доглядачі парку підозрюють, що її могла спровокувати спека.

"Офіційна температура в сусідньому затоці Фернас приблизно на момент його смерті становила 121 градус за Фаренгейтом. Фактична температура всередині Золотого каньйону, ймовірно, була набагато вищою через стіни ущелини, що відбивають сонячне тепло", - написали рейнджери.

За повідомленнями офіційних осіб, чоловік може стати другою жертвою спеки в Національному парку Долини Смерті цього літа. 3 липня помер 65-річний чоловік із Сан-Дієго. Хоча причина смерті не підтверджена, "схоже, що її спровокувала сильна спека", заявили представники парку.

Чиновники Національного парку Долини Смерті рекомендують відвідувачам залишатися в безпеці, обмежуючи огляд визначних пам'яток невеликими відстанями від своїх автомобілів з кондиціонером або походами в прохолодні гори парку.

Екстремальна спека в Європі - останні новини

У 2022 році країни Європи пережили вкрай спекотне літо. Цього року літо піднесло нові екстримальні температури, зокрема в Азії, Північній Африці та Північній Америці.

Так, в південній частині Європи і США зафіксували екстремальну спеку. У деяких містах Італії встановили червоний рівень небезпеки, а в американській Долині Смерті стовпчик термометра може піднятися до +54 С.

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