Обійшлося без руйнувань.

У Грузії 13 лютого стався землетрус магнітудою 6,2 бала.

Про це повідомляє Відлуння Кавказу.

Землетрус почався о 22:25 за місцевим часом. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр знаходився недалеко від села Самеба на Джавахетському нагір'ї.

У місцевій адміністрації повідомили, що обійшлося без руйнувань. Відразу після події відключилася електрика, проте її подачу відновили.

Читайте такожУкраїнцям пообіцяли "погодні сюрпризи" в лютомуЗемлетрус відчувався як у Східній, так і в Західній Грузії. Також підземні поштовхи відчули в декількох містах Вірменії.

Зазначається, що останнім часом у селі Самеба щодня відбуваються підземні поштовхи. 16 серпня там зафіксували землетрус магнітудою 5,1 бала.

Раніше повідомлялося, що під час землетрусу магнітудою 5,6 в Афганістані загинули понад 20 людей.

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