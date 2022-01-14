Підземні поштовхи зафіксували 13 січня.

В Україні 13 січня стався землетрус.

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

Відомо, що підземні поштовхи зафіксували на території Закарпатської області.

Землетрус стався о 14:44, а його магнітуда склала 2,1.

Нагадаємо, перед Новим роком, 29 грудня, в Україні зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували в Івано-Франківській області.

Вас також можуть зацікавити новини: