В Україні зафіксували землетрус / фото Flickr, Matt Katzenberger
В Україні 13 січня стався землетрус.
Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.
Відомо, що підземні поштовхи зафіксували на території Закарпатської області.
Землетрус стався о 14:44, а його магнітуда склала 2,1.
скріншот gcsk.gov.ua
скріншот gcsk.gov.ua
Нагадаємо, перед Новим роком, 29 грудня, в Україні зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували в Івано-Франківській області.