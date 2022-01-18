Землетрус в Афганістані забрав життя щонайменше 22 людей.
Про це повідомляє CNN.
Як повідомляється, землетрус магнітудою 5,6 струсонув західну провінцію Бадгіс, що межує з Туркменістаном на заході Афганістану. В результаті були зруйновані сотні будинків.
"На жаль, наші початкові звіти показують, що 22 людини, у тому числі жінки та діти, загинули і ще четверо поранені", - сказав Баз Мохаммад Сарварі, директор відділу інформації та культури адміністрації провінції Бадгіс. При цьому влада не виключає, що кількість жертв може зрости.
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За останніми даними, в результаті землетрусу також пошкоджено понад 700 будинків.
За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині 30 кілометрів.
Нагадаємо, раніше ударні хвилі від потужного виверження вулкана в Королівстві Тонга зафіксували в Україні. За даними фахівців, ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі.