Сьогодні на високогір'ї Карпат очікуються снігопади та хуртовини, можливі лавини.

Сьогодні на високогір'ї Карпат очікуються снігопади та хуртовини, через що можливе сходження лавин.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено 3 рівень небезпечності.

Трагедія на Говерлі - що відомо

Раніше трагічний випадок стався в Івано-Франківській області. При сходженні на гору Говерлу одна людина загинула - жінка 1965 року народження. При цьому чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" і передали медикам. Іншу травмовану туристку - жінку 1989 року народження, рятувальники знайшли та супроводили до лікарів.

У ДСНС повідомили, що постраждалі туристи з міста Південне Одеської області.

Пізніше стало відомо, що на Говерлу піднімалися дівчина, її наречений і його мати. До вершини гори не дійшли метрів 800 через лід і вітер. Тому почали спускатися назад, але послизнулися. Їх віднесло з гори.

Правоохоронці відкрили справу і кваліфікували трагедію як нещасний випадок.

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