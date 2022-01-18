На високогір'ї Карпат сьогодні хмарно, а через туман видимість знизилася до 70 метрів.

На високогір'ї Карпат сьогодні температура знизилася до -18°.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 09:00, 18 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 70 метрів), вітер північний, 8м/с, температура повітря -18°С", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора Закарпаття накрила негода. Там сильні снігопади та шквальний вітер не тільки зіпсували відпочинок туристам, а й принесли чимало бід. Зокрема, дороги по всій області скувала ожеледиця. Через слизькі дороги сталося як мінімум одне ДТП.

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