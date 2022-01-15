В Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.
Як повідомили у ДСНС, трагедія сталася об 11:15.
Станом на 13:30 туриста з травмою ноги рятувальники спускали з гори. Також рятувальники прямували ще до одного травмованого туриста.
До загиблого вирушили працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 одиниць техніки.
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У ДСНС повідомили, що постраждалі туристи з міста Южне Одеської області. Рятувальники продовжують надавати їм допомогу.
Станом на 14:40, чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" та передали медикам.
О 14:30 іншу травмовану особу, жінку 1989 року народження, до якої прямували рятувальники, знайдено, організовано її супровід.
Ще одна жінка 1965 року народження загинула.