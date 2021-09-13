У країні триває сезон мусонних дощів, зсуви в цей період трапляються часто.

Мусонні дощі накрили північний захід Пакистану, викликавши зсуви. В результаті стихії загинули щонайменше 17 осіб.

Про це повідомляє The Times Of India.

За даними поліції, одинадцять тіл були витягнуті з уламків глиняних та цегляних будинків в районі Тор Гар. Серед загиблих були жінки та діти.

Як повідомляється, в результаті зсуву в одному з передмість загинула пара та їх дитина, ще три людини були поранені.

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Влада країни заявила, що вони відправили гуманітарну допомогу в постраждалий район, але зсуви в гірських районах затримали доставку. Робилися спроби розчистити дороги.

Сезон мусонів триває в Пакистані до середини вересня, і подібні інциденти не рідкість.

Нагадаємо, раніше частина скелі впала на густонаселений житловий район гірського селища Тлальнепантла в Мексиці. Вже відомо про двох загиблих. Під завалами розміром в триповерховий будинок може перебувати не менше 10 осіб. З-під завалів очевидці чули крики дітей.

Один з масивних валунів уперся в двоповерховий будинок, вибивши передню стіну і виваливши весь вміст будинку на вулицю. У селі у зв'язку з цим почастішали випадки мародерства.

Обвал слідував за зливами в Центральній Мексиці та землетрусом в 7 балів за 320 км від Мексики.

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Автор: Катерина Лиманська