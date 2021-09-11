Обвал слідував за зливами та землетрусом у 7 балів за 320 км від Мексики.

Брила скелі впала на густонаселений житловий район гірського селища Тлальнепантла у Мексиці. Повідомляється про щонайменше двох загиблих. Під завалами розміром у триповерховий будинок може перебувати щонайменше 10 людей.

Про це інформує AP.

На місце обвалу прибули бригади рятувальників. Пожежники й добровольці організували регулярний виніс піску, каменю й щебеню.

"Наразі ми зосереджені на порятунку людей, які, на жаль, були захоплені зненацька на місці події", – відповів мер селища Расіель Перес Крус. Влада вже евакуювала прилеглі будинки й закликала мешканців уникати постраждалого району.

З-під завалів очевидці чули крики дітей.

Також на допомогу рятувальникам відправили загони зі службовими собаками, які повинні розшукати зниклих за запахом.

"Жахливо гриміло. Я схопила молодшого сина і вибігла з дому. Потім з’явилась дуже велика хмара пилу", – розповіла 39-річна мешканка кварталу Анна-Луїза Борхес, якій вдалося врятуватися від обвалу. Її інші чотири дитини в цей час були у школі.

За словами жінки, людей попередили про імовірність падіння ще однієї брили й попросили знайти собі місце для ночівлі в іншому районі.

Один з масивних валунів вперся у двоповерховий дім, вибивши передню стіну й виваливши увесь вміст дому на вулицю. У селі почастішали випадки мародерства.

Обвал слідував за зливами та землетрусом у 7 балів за 320 км від Мексики.

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Автор: Яна Ставська