У постраждалих провінціях сталися перебої з електрикою, почалися повені.

Потужний тайфун налетів на схід Філіппін, викликавши відключення електроенергії.

Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, тайфун у вівторок накрив східні Філіппіни. Через потужний вітер у кількох провінціях сталися збої в електропостачанні.

За даними агентства, тайфун Conson супроводжувався стійким вітром зі швидкістю 120 км/год, а його пориви досягали 150 км/год.

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Станом на ранок вівторка епіцентр тайфуну знаходився в районі міста Дімасаланг в провінції Масбате.

Через тайфун робота в державних установах припинена.

Місцева влада повідомила про повінь у місті Таклобан.

Бюро погоди попередило про руйнівні вітри й рясні дощі найближчим часом.

Щорічно Філіппіни потерпають від близько 20 тайфунів і штормів, не рахуючи сезонних мусонних дощів. Країна також розташована в так званому тихоокеанському "вогняному кільці", регіоні, схильному до землетрусів і вивержень вулканів, що робить її однією з найбільш схильних до стихійних лих у світі.

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Автор: Катерина Лиманська