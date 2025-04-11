Інцидент стався в одній зі шкіл.

В Японії блискавка вдарила на території шкільного ігрового майданчика, внаслідок чого постраждали п'ятеро учнів. Про це повідомляє SkyNews.

Як повідомляється, діти грали у футбол у школі в Нарі, недалеко від Кіото на заході Японії. Коли вдарила блискавка, один із хлопців знепритомнів. Інші чотири дитини не могли говорити й у них оніміли кінцівки. Усіх постраждалих госпіталізували.

Блискавка вдарила після зливи. Напередодні синоптики оголосили в регіоні штормове попередження. Поліція та пожежна служба проводять розслідування.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у 2018 році в Руанді протягом двох діб сталося кілька трагічних інцидентів, пов'язаних з ударами блискавки. 10 березня блискавка влучила в будівлю церкви Адвентистів сьомого дня, розташованої в провінції Нярюгуру. У момент удару всередині перебували 45 осіб. Унаслідок події загинуло 14 парафіян, десятки дістали травми, деякі з них - у важкому стані.

Напередодні, 9 березня, внаслідок ще одного удару блискавки померли двоє, серед них - дитина.

Ці події сталися менш ніж за два тижні після закриття понад 700 церков по всій країні. Причиною стали порушення будівельних стандартів і вимог до рівня шуму. Деякі з цих храмів, як повідомлялося, не мали громовідводів, що могло вплинути на наслідки при ударах блискавки.

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