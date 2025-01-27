Один із пасажирів випадково зняв на відео, як блискавка б'є в його літак.

В аеропорту Бразилії сталася надзвичайна подія: в один із літаків British Airways, який готували до посадки пасажирів, вдарила блискавка. Про це повідомляє foxweather.

За даними видання, інцидент стався в аеропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на півдні Бразилії. Там якраз вибухнула гроза, через яку довелося призупинити польоти.

"Коли ми дивилися у вікно, було зрозуміло, що блискавка б'є поруч з аеродромом, тому я пішов, щоб зробити кілька кадрів, думаючи, що було б добре, якби наш літак потрапив у кадр. Мені пощастило, і удар стався просто переді мною!" - розповіла авторка відео Бернхард Ворр.

На відео Ворра видно, як блискавка вдарила в літак перед посадкою.

За даними Національної метеорологічної служби, у комерційні літаки, такі як той, що на відео, блискавка влучає в середньому один або два рази на рік.

Як пише видання, літаки спроектовані і побудовані так, щоб витримувати удари блискавки. Однак після удару блискавки літаки відправляють на обов'язкову перевірку, що може затримати виліт.

У Перу блискавка вбила гравця на футбольному полі

У листопаді минулого року в Перу сталася трагедія під час футбольного матчу. В одного з гравців вдарила блискавка, коли спортсмени йшли з поля. Тоді на місці загинув захисник і ще кілька гравців отримали травми. Серед постраждалих - 40-річний чоловік, який отримав серйозні опіки через практично пряме влучання блискавки.

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