Удар блискавки у церкву в Руанді убив 14 людей

01:01, 12 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на агентство Xinhua.

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10 березня блискавка вдарила в церкву Адвентистів сьомого дня в провінції Нярюгуру, коли там перебувало 45 осіб. Загинуло 14 прихожан, ще десятки людей постраждали, кілька поранених перебувають у критичному стані.

Днем раніше, 9 березня, в результаті удару блискавки загинули дві людини, у тому числі дитина.

Як нагадують ЗМІ, інцидент з блискавкою стався менш ніж через 2 тижні після того, як в Руанді було закрито понад 700 церков через невідповідності будівельним нормам і вимогам за рівнем шуму. У деяких закритих церков не було громовідводів.

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Теги: #церква#удар блискавки#блискавка вбила людей#Руанда