Сухо буде лише на південному сході.

У четвер, 30 травня, майже по всій Україні дощитиме, хоча температура істотно не знизиться.

Укргідрометцентр прогнозує завтра хмарну погоду з проясненнями. Також майже по всі території України пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Сухо буде лише на південному сході.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі прогнозується на рівні 12-17°, в Карпатському регіоні 7-12°. Вдень повітря прогріється до 20-25°, у південно-східній частині - до 24-29°.

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Чого очікувати від погоди - прогноз синоптика

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, завтра на заході, півночі, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Черкащині пройдуть короткочасні дощі з грозами, при грозах можливі шквальні пориви вітру, іноді можливі короткочасні сильні зливи.

На сході, більшості південної частини та центральних областей дощі теж можливі, проте локальні і час від часу.

Температура буде коливатися від +20 на заході та півдні до +30 на сході.

Також Діденко зазначила, що у п'ятницю дощова нестійка погода з грозами особливо яскраво проявиться на Правобережжі, де можливі сильні зливи. На Лівобережжі буде сонце та локальні дощі.

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