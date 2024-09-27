Під удар насамперед потрапила Флорида, вже є загиблий.

Ураган Helene вирує у Флориді. Він став одним із найбільших штормів у США. Про це повідомляє Reuters.

Влада побоюється, що ураган залишить за собою слід зі смертей і масштабних руйнувань по мірі просування вглиб країни.

Наразі вже підтверджено один смертельний випадок: чоловік загинув у власному авто, коли на нього впали уламки. "Коли ми прокинемося завтра вранці, є ймовірність, що загиблих буде більше", - заявив губернатор Флориди.

Як повідомляє агентство, ще до свого прибуття шторм спричинив перебої в подачі електроенергії в понад 1 мільйона клієнтів і сильну повінь у кількох районах.

Швидкість вітру сягає 225 км/год. Очікується, що "Хелен" спричинить штормові нагони, які можуть викинути на сушу 6 метрів морської води і викликати ще більше опадів.

Влада заявила, що, найімовірніше, мине кілька годин, перш ніж рятувальники зможуть вирушити на допомогу нужденним.

За даними Національного центру з ураганів, "Хелен" посідає 14-те місце серед найпотужніших ураганів у США з моменту початку ведення обліку і сьоме місце серед ураганів Флориди.

Зливи також охопили Джорджію, Південну Кароліну, Північну Кароліну і Теннессі. Кілька аеропортів уже призупинили роботу.

Очікується, що "Хелен" може знищити врожай бавовни і пекана в Джорджії. "Поточний прогноз для урагану Хелен передбачає, що цей шторм торкнеться кожної частини нашого штату", - сказав губернатор штату Брайан Кемп.

Людей, які вирішили не евакуюватися, попередили, що вони повинні написати свої імена і дати народження на руках незмивним чорнилом, щоб їх можна було ідентифікувати і повідомити сім'ю.

Руйнівні урагани у США стали ще сильнішими - що відомо

У 2022 році ураган "Ян" обрушився на Флориду, забравши життя 149 осіб. Це був один із найсильніших штормів в історії США. За словами Філа Клоцбаха, дослідника з Університету штату Колорадо, шторми тепер посилюються набагато швидше, ніж у минулому. Це створює серйозні виклики для систем евакуації та управління надзвичайними ситуаціями, тому що важко передбачити стрімке посилення стихії і своєчасно попередити людей.

У недавніх штормах швидкість вітру могла зрости на 96 км/год лише за добу. З 1950 по 2023 роки було зафіксовано 482 урагани в Атлантиці, з яких близько 60% дуже швидко посилювалися. З 1970-х кількість ураганів 4-ї та 5-ї категорії в Північній Атлантиці подвоїлася.

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