За словами дослідників, урагани поширюються швидше, ніж це було в минулому.

У 2022 році руйнівний шторм "Ян" накрив штат Флорида, внаслідок чого загинуло 149 людей. Він став одним з найбільш потужних ураганів, які коли-небудь були в США. Дослідник з Університету штату Колорадо, який спеціалізується на прогнозуванні ураганів Філ Клоцбах каже, що раніше шторми посилювалися повільніше, ніж тепер, пише The Guardian.

"Якщо озирнутися в минуле, то історично шторми посилювалися повільніше, ніж зараз. Якщо ви очікуєте ураган 1-ї категорії, а отримуєте ураган 5-ї категорії, це має зовсім інший набір наслідків з точки зору вітру, а також штормового припливу", - пояснив дослідник.

В матеріалі стверджують, що для систем евакуації та управління в надзвичайних ситуаціях є складним завданням спрогнозувати швидке посилення стихії та ефективно повідомити членам громади про потенційну небезпеку.

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"Це один з найважливіших викликів, що стоять зараз перед нашою галуззю", - зазначив дослідник з Університету штату Колорадо Алекс ДеРозьє.

За його словами, під час нещодавніх штормів місцями швидкість вітру могла зрости на 60 миль/год (96,6 км/год) за добу.

"Це різниця між буревієм 2-ї та 5-ї категорії", - додав ДеРозьє.

До прикладу, з такою швидкістю може бути ураган під назвою "Майкл". В 2018 році такий руйнівний шторм підвищився з другої до п'ятої категорії. Він стався у Флориді.

Загалом метеорологи зафіксували з 1950 по 2023 роки 482 урагани в Атлантичному океані. Йдеться про шторми, які мали максимальну швидкість вітру 74 милі на годину (119 км/год).

"З них приблизно 60% зазнали швидкого посилення, тобто швидкість вітру зросла на 35 миль/год (56,3 км/год) або більше за 24 години. Дослідження показують, що з 1970-х років кількість штормів, які переростають в урагани 4 або 5 категорії, в Північній Атлантиці збільшилася приблизно вдвічі", - йдеться у матеріалі.

Ураган Ян у Флориді: що відомо

Руйнівний шторм Ян 5 категорії стався у 2022 році у штаті Флорида, внаслідок чого загинуло 149 людей. Ураган зруйнував будинки, підприємства та залишив понад два мільйони людей без світла.

"Частково руйнівні наслідки урагану пояснюються тим, як швидко він розвивався: у міру наближення до США "Ян" зазнав драматичної і важко передбачуваної ескалації за короткий проміжок часу - явище, відоме під назвою швидка інтенсифікація. В умовах кліматичної кризи, яка призводить до рекордного потепління океанів, вчені кажуть, що такі шторми відбуваються все частіше", - додають в The Guardian.

В статті наголошують, якщо прибережні громади, до прикладу такі як Санібел, не будуть інвестувати в підготовку до стихійних лих, то жителі можуть і далі бути під ризиком екстремальних погодних явищ, які їх "заскочать зненацька".

Стихійні лиха у світі: останні новини

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