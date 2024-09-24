Вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с.

На українській полярній станції ім. Вернадського в Антарктиці зафіксували новий погодний рекорд. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За даними полярників, швидкість вітру досягла неймовірних значень:

"Вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с або 153 км/год! Це найбільший показник за всю історію спостережень з 1947 року".

Як повідомляється, за шкалою Бофорта таку швидкість відносять до найвищих 12 балів та визначають як ураган. Якщо порівняти з чимось більш зрозумілим, то це як швидкість потягу.

Цей "сюрприз" дістався черговому механіку 29-ї УАЕ Віталію Камінському, який миттєво розбудив колег, щоб закріпити всі човни. Відео цього моменту як раз й показали полярники. На щастя, на станції "Вернадський" не сталося значних руйнувань.

"Важливо відзначити, що сильні вітри дмуть в нашому районі постійно. Саме вони, а не міцні морози, найбільше дошкуляють полярникам, особливо коли ще й з опадами", - кажуть науковці.

За їх словами, в Україні середня швидкість вітру понад 15 м/с протягом тривалого часу вже вважається стихійним явищем. Водночас на "Вернадському" до таких вітрів звиклі, тому що тут вони бувають до 10 днів на місяць.

За словами очільника відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Дениса Пішняка, протягом останнього десятиліття на "Вернадському" досить часто відзначали вітряні рекорди за окремі місяці.

"Тільки 2017 року був встановлений рекорд липня – 39 м/с, а 2016-го – рекорд вересня, 36 м/с, який нині був побитий".

Науковець пояснив, що це відбувається відповідно до тенденції зміни клімату: траєкторії циклонів зміщуються ближче до станції, а їхня інтенсивність, ймовірно, зростає.

Навесні цього року у Києві зафіксували новий рекорд швидкості вітру.

Згідно з даними спостережень, 3 квітня в столиці максимальна швидкість вітру становила рекордні 18 м/с (65 км/год). Це значення повторило попередній рекорд, встановлений у 1944 році.

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