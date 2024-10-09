Ураган рухається рідкісним маршрутом із заходу на схід, він вийде на сушу в середу ввечері.

Ураган "Мілтон" рухається в бік Флориди. Він може стати одним із найбільш руйнівних штормів за всю історію спостережень, пише CNN.

Прогнозується, що "Мілтон" збільшиться в розмірах. Наразі це 5-ї категорії - найвищої з наявних. Синоптики очікують, що він ослабне перед виходом на сушу, але збільшиться вдвічі. Це означає, що його руйнівні наслідки відчуватимуться на набагато більшій території.

Прогнозується, що шторм обрушиться на сушу в середу ввечері як ураган 3-ї категорії десь на центральному узбережжі затоки Флориди, де він може стати одним із найбільш руйнівних штормів за всю історію спостережень. Його око і стіна ока можуть спричинити на березі рекордний штормовий нагін за останні 100 років.

Як повідомляється, влада просить жителів Флориди евакуюватися, попереджаючи, що шторм може їх убити. Шосе в штаті забиті, а на деяких заправках закінчується паливо.

За даними Reuters, понад мільйон людей у прибережних районах отримали наказ про евакуацію.

За даними синоптиків, "Мілтон" рухається рідкісним маршрутом із заходу на схід через Мексиканську затоку. Фахівці визначили, що максимальна постійна швидкість вітру цього урагану становить 260 км/год.

"Мілтон" став третім за швидкістю посилення штормом в історії Атлантики, піднявшись із категорії 1 до категорії 5 менш ніж за добу.

Ураган "Хелен" у Флориді

Нагадаємо, наприкінці вересня Флорида вже постраждала від одного з найсильніших в історії ураганів. "Хелен" залишив за собою слід зі смертей і масштабних руйнувань. Швидкість вітру під час цього страшного урагану сягала 225 км/год.

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