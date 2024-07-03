Перший ураган цього сезону рухається до Ямайки. Синоптики кажуть, удар буде сильним.

Ураган "Берил" забрав життя сімох людей і спричинив катастрофічні руйнування в Карибському басейні.

Як повідомляє Aljazeera, "Берил" рухається в бік Ямайки, залишаючи за собою великі руйнування.

За даними CNN, наразі відомо про сімох загиблих. Тільки у Венесуелі вважаються зниклими безвісти чотири людини, а 8000 будинків пошкоджено або повністю зруйновано.

Як повідомляється, ураган зрівняв із землею близько 90% будинків на одному з островів в архіпелазі Гренадіни.

"Берил" - найраніший за всю історію шторм, який досяг 5-ї категорії, найвищої за шкалою Саффіра-Сімпсона. Очікується, що в четвер, 4 липня, він пройде в районі Ямайки.

Швидкість вітру під час урагану сягає 250 км/год, а вчені кажуть, що причиною рекордного посилення шторму до 5 категорії є антропогенна зміна клімату.

"Я закликаю всіх ямайців запастися їжею, батарейками, свічками та водою. Захистіть свої документи і видаліть усі предмети, які можуть поставити під загрозу вашу власність. Краще бути готовим, ніж шкодувати про те, що не підготувався", - заявив прем'єр-міністр Ямайки.

Синоптики кажуть, що Ямайка, схоже, перебуває прямо на шляху "Берилла". Очікується, що ураган принесе в острівну державу небезпечні для життя вітри, проливні дощі та штормові нагони.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, "Берил" уже залишив за собою слід смерті та спустошення.

Повідомляється, що три людини загинули в Гренаді та ще одна в Сент-Вінсенті. Ще три смерті зареєстровані у Венесуелі. Близько 25 000 людей у цьому районі також постраждали від проливних дощів.

Сезон ураганів в Атлантиці - подробиці

Останнім сильним ураганом, який лютував у південно-східній частині Карибського басейну, був ураган "Іван" 20 років тому. Тоді в Гренаді загинули десятки людей.

"Берил" - перший ураган цього сезону. Він перейшов зі шторму категорії 1 у категорію 4 менш ніж за 10 годин. Це робить "Берил" рекордсменом.

Тим часом Національне управління океанічних і атмосферних досліджень прогнозує, що сезон ураганів 2024 року, що триватиме з 1 червня до 30 листопада, буде значно сильнішим, ніж зазвичай. У середньому за сезон ураганів в Атлантиці відбувається 14 названих штормів. Цього ж року очікується від 17 до 25 названих ураганів.

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