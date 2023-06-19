Антарктида тане непрогнозовано швидко.

Площа морського льоду в Антарктиді скорочується безпрецедентно швидко, через що відбуваються глобальні зміни погоди та клімату. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За даними науковчів, під загрозою зникнення опиняються й певні види тварин, зокрема імператорські пінгвіни, деякі види тюленів та морських птахів.

Як повідомляється, впродовж 2007-2022 років супутникові дослідження показують постійне зниження кількості приполярного льоду. А з 2016 року тенденції зменшення льоду стають дедалі більш непрогнозованими.

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Зараз, у середину полярної зими, крига має бути найпотужнішою. Натомість полярники спостерігають безпрецедентний мінімум льодового покриву. Деякі ділянки Антарктиди оголилися, втративши льодовий покрив в тих місцях, де раніше такого не спостерігалося. Однією з найбільш аномальних акваторій зі зменшення криги є море Беллінсгаузена.

"Не оминули "льодові зміни" й акваторію острова Галіндез, де розташована наша станція. Днями в районі "Вернадського" зафіксували температуру +3 С°. І хоч у цей період тут має бути справжня антарктична зима, а океан навколо острова - замерзнути, очікувана крига не утворилася", - повідомляють вчені.

Українські полярники в Антарктиці натрапили на рідкісне явище

Як повідомляв Погода УНІАН, у травня українські полярники натрапили на так званий млинцевий лід - незвичайне льбодове утворення на поверхні води у формі "млинців". За словами вчених, діаметр цих "млинців" може коливатися від 30 см до кількох метрів, а товщина сягає 10 см.

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