Цього року штат Хімачал-Прадеш став свідком масштабних руйнувань через сильні дощі.

Індію охопили проливні дощі, через що в Гімалаях сталося кілька смертельних зсувів. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, на даний момент вже відомо про 50 загиблих в результаті стихії. Серед них - кілька людей, які загинули під час обвалення індуїстського храму.

За даними місцевої влади, число жертв може збільшитися, адже понад 20 осіб залишаються в пастці. Ведеться пошуково-рятувальна операція.

Через трагедію прийнято рішення скасувати всі культурні заходи з нагоди Дня незалежності, який Індія відзначає 15 серпня. Людей закликають залишатися вдома і не відвідувати місця, де можуть бути зсуви.

Як повідомляється, в постраждалих районах впроодвж приблизно 55 годин не припинялися дощі.

Грязьове "цунамі" в Італії - що відомо

Днями невелике італійське містечко Бардонеккья накрило грязьове "цунамі". Потік бруду хлинув на вулиці міста, змітаючи все на своєму шляху. Місто завалило купами сміття: грязьовий потік захлеснув дорожні знаки, автомобілі та автобусні зупинки. Постраждала одна людина.

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