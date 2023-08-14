В результаті стихії постраждала людина.

Невелике італійське містечко на кордоні з Францією накрило грязьове "цунамі". На щастя, обійшлося без жертв, проте одна людина постраждала. Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Як повідомляється, причиною стихії став зсув в горах. Після проливних дощів весь бруд змило в річку й принесло у місто. На кадрах з мережі видно, як грязьовий потік накриваєа вулиці міста Бардонеккья.

За даними агентства, шестеро людей опинилися в пастці. Їх автофургон потягнуло вниз за течією - знадобилася допомога рятувальників. Також повідомляється від одному потерпілому.

В результаті "цунамі" машини повністю покриті брудом, а вулиці міста завалені купами сміття. Грязьовий потік захлеснув все на своєму шляху, поглинувши дорожні знаки, автомобілі та автобусні зупинки. Місцева влада попереджає про можливі перебої в подачі води, електрики й газу в місто.

Лісові пожежі на Гаваях: що відомо

На Гаваях вибухнув справжній вогненний армагеддон. Лісові пожежі вийшли з-під контролю й через сильний вітер швидко поширилися на житлові будинки. В результаті стихії буквально вигоріло історичне місто Лахайна.

За останніми даними, число загиблих в результаті лісових пожеж на Гавайських островах наближається до сотні.

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